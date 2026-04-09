Rioseco gestionó y evitó el cierre del Departamento de Aplicación y el IFD N°1 en Cutral Co

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, confirmó que se logró evitar el cierre del Departamento de Aplicación y del Instituto de Formación Docente N°1 (IFD 1), tras gestiones realizadas ante el gobierno provincial.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal informó que, luego de mantener instancias de diálogo con autoridades provinciales, se alcanzó una solución que garantiza la continuidad del establecimiento educativo, que funciona como Departamento de Aplicación en el turno mañana y como instituto de formación docente por la tarde.

En ese marco, Rioseco recorrió las instalaciones del edificio acompañado por concejales y el presidente del Concejo Deliberante, con el objetivo de interiorizarse sobre la situación y llevar tranquilidad a la comunidad educativa.

La posible clausura del espacio había generado preocupación entre estudiantes, docentes y familias, dado el rol clave que cumple en la formación de futuros docentes en la región.

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener este tipo de instituciones, consideradas fundamentales para el desarrollo educativo local y la capacitación profesional en la comarca petrolera.