Ríoseco destacó el impacto del GNL y pidió priorizar a las empresas locales

El intendente de Cutral Co, Ramón Ríoseco, aseguró que el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) representa una nueva oportunidad de desarrollo para la comarca, aunque pidió prudencia al señalar que las inversiones y la generación de empleo serán progresivas.

Explicó que la planta de separación de gas se instalaría cerca de Buena Esperanza y que el proyecto demandará importantes obras de infraestructura vial y energética. Además, remarcó la necesidad de garantizar la participación de las pymes locales mediante el Compre Neuquino y adelantó que el municipio impulsará un “Compre Cutralquense” para fortalecer a las empresas de la ciudad.

Durante la entrevista, el jefe comunal también repasó el avance de distintas obras públicas, entre ellas el canal aluvional, la ampliación del Instituto de Formación Docente N.º 14 y el futuro Centro Oncológico del Hospital de Complejidad, que, según indicó, avanzan dentro de los plazos previstos.