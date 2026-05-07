Rioseco destacó el crecimiento de Cutral Co y anticipó un fuerte impacto del GNL en la comarca

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, se refirió al avance de distintas obras públicas en la ciudad, al desarrollo vinculado a Vaca Muerta y al futuro impacto del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), que —aseguró— traerá un crecimiento “extraordinario” para la comarca petrolera.

Durante una extensa entrevista, el jefe comunal destacó la reciente inauguración del gimnasio en el Parque de la Ciudad y aseguró que la rapidez de la obra respondió al cumplimiento estricto de los plazos establecidos en la licitación.

“Tenemos un equipo de Obras Públicas muy exigente con los tiempos y la calidad. Siempre buscamos que las obras terminen antes”, afirmó.

Viviendas: 150 casas cofinanciadas y otras 50 municipales

Rioseco confirmó además el acuerdo alcanzado con el gobierno provincial para avanzar con un plan de viviendas destinado a Cutral Co y Plaza Huincul.

Según explicó, el programa contempla inicialmente la construcción de 150 viviendas cofinanciadas, con un aporte del 60% de la Provincia y un 40% del Municipio. A esto se sumarán otras 50 viviendas financiadas íntegramente por la comuna y orientadas a familias con mayor necesidad social.

El intendente indicó que los interesados deberán inscribirse en el registro provincial de viviendas y remarcó que actualmente se trabaja en la definición de los mecanismos de inscripción, construcción y financiamiento.

“El futuro de la región es muy promisorio”

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el impacto que tendrá el desarrollo del GNL y las nuevas áreas de explotación cercanas a Cutral Co y Plaza Huincul.

Rioseco aseguró que las áreas de Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas estarán directamente vinculadas al megaproyecto de exportación de gas desde Punta Colorada, en Río Negro.

“El futuro para Argentina, para Vaca Muerta y para la comarca es muy promisorio”, expresó.

En ese sentido, señaló que ya existe un fuerte movimiento económico relacionado con la actividad petrolera y que el desafío será preparar a la región para el crecimiento.

“Hay que trabajar con las universidades, con las escuelas técnicas y capacitar a los jóvenes para lo que viene”, sostuvo.

También remarcó que el desarrollo implicará una importante demanda de infraestructura, rutas, servicios y parques industriales.

Aeropuerto, rutas y nuevas inversiones

El jefe comunal confirmó además que empresas privadas evalúan instalar servicios de taxis aéreos y helicópteros en el aeropuerto local para atender la creciente demanda de las petroleras.

Según explicó, el aeropuerto ya recibe vuelos vinculados a la actividad hidrocarburífera y podría tener una mayor utilización en los próximos años.

Respecto al crecimiento urbano, Rioseco reconoció que Cutral Co enfrenta limitaciones territoriales y adelantó que el municipio trabaja en la ampliación del ejido urbano hacia el norte y el oeste.

Defensa de los subsidios al gas

Consultado por la posibilidad de eliminar subsidios al gas en la Patagonia, el intendente manifestó su rechazo a esa iniciativa.

“Estamos en contra de quitar el subsidio en una zona donde sin gas no se puede vivir”, afirmó.

Además, cuestionó las políticas nacionales vinculadas a la quita de subsidios al transporte y a los servicios públicos.

Obras para Alianza y guiño futbolero

Sobre el final de la entrevista, Rioseco confirmó que el municipio avanzará con obras en el Club Alianza, incluyendo la reparación de las tribunas y la construcción de nuevos espacios para la institución.

“Vamos a salir campeones y vamos a ir a Primera”, expresó entre risas al referirse al futuro deportivo del club.