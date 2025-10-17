RIOSECO DEFENDIÓ LOS VALORES DE FUERZA PATRIA EN CUTRAL CO

El intendente y dirigente político Ramón Rioseco encabezó una caminata que comenzó en el Barrio Parque Este y culminó en el Barrio Parque Oeste, en el marco de las elecciones nacionales del 26 de octubre, donde se elegirán senadores y diputados nacionales.

Acompañado por concejales, miembros del Ejecutivo Municipal y numerosos vecinos, Rioseco recorrió las calles de ambos barrios dialogando cara a cara con la comunidad y compartiendo los valores de Fuerza Patria, espacio que lleva como candidatas a Silvia Sapag para senadora y Beatriz Gentile para diputada nacional, bajo la lista 502.

Durante su discurso en la Plaza Peumayen, el intendente instó a la comunidad a acompañar con su voto a Fuerza Patria, defendiendo la soberanía nacional y los recursos estratégicos del país. “Me parecía importante cantar el Himno porque lo que va a suceder el 26 de octubre será un momento bisagra para Cutral Co, para Neuquén y para toda la Argentina. Días atrás vimos al Presidente bajar la bandera en Estados Unidos. Entonces, lo que votemos el 26 de octubre es esto: o seguimos siendo argentinos o pasamos a ser norteamericanos. Porque quieren nuestros recursos, porque quieren Vaca Muerta”, expresó Rioseco.

El dirigente criticó duramente al actual gobierno nacional al afirmar que “se dedicó a entregar la Argentina, aplicando un ajuste feroz sobre la clase trabajadora, los jubilados, las personas con discapacidad y sobre pilares fundamentales como la escuela pública y la salud pública”.

Finalmente sostuvo que “el 26 de octubre está en juego la soberanía de la Argentina” y agradeció la presencia de los vecinos, convocándolos a “seguir trabajando juntos para cambiar la historia de nuestro país”.