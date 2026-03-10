Rincón de los Sauces vivirá una nueva edición del Encuentro de Mujeres Asadoras

La localidad de Rincón de los Sauces se prepara para recibir la tercera edición del Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo en Vaca Muerta, un evento gastronómico y cultural que se realizará los días 21 y 22 de marzo y que busca destacar el rol de la mujer en las tradiciones culinarias del norte neuquino.

La propuesta, que forma parte de las actividades del Mes de la Mujer, fue declarada de interés turístico provincial por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves, en reconocimiento a su aporte a la promoción de la identidad gastronómica y cultural de la región.

Organizado por el municipio local, el encuentro se desarrollará en el predio ferial de la ciudad y contará con competencias de chivo al asador en duplas femeninas, clases magistrales, demostraciones gastronómicas, feria de emprendedores, patio de comidas y espectáculos artísticos.

El jurado estará integrado por referentes de la cocina neuquina, entre ellos los chefs embajadores Claudio Abraham y Jorgelina Esper, quienes evaluarán las preparaciones y técnicas de las participantes.

La iniciativa fue impulsada por el chef Ramón “Moncho” Vázquez, quien promovió el evento con el objetivo de reivindicar el trabajo de la mujer rural y su protagonismo en las tradiciones gastronómicas de la provincia. Además de la competencia, el encuentro busca consolidarse como un espacio de integración comunitaria y promoción turística para el norte de Neuquén.