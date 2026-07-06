Rincón de los Sauces: denuncian falta de planificación tras nuevos cortes de gas

El concejal de Rincón de los Sauces, Martín Sepúlveda, cuestionó la falta de inversiones y planificación luego de los cortes de gas que afectaron a unas 1.200 familias durante la semana pasada, en medio de temperaturas de hasta 7 grados bajo cero.

Según explicó, la baja presión comenzó el miércoles y dejó a distintos sectores sin servicio durante varias horas. La situación recién comenzó a normalizarse entre el viernes y el domingo. Como consecuencia, las clases fueron suspendidas el jueves y viernes.

Sepúlveda responsabilizó a HIDENESA y al Gobierno provincial por no ejecutar las obras necesarias para garantizar el abastecimiento en una ciudad que sigue creciendo de la mano de la actividad hidrocarburífera.

El edil señaló que el 40% de la población aún no cuenta con gas natural y que más de 200 familias esperan la conexión pese a tener las instalaciones domiciliarias terminadas. Además, advirtió que el problema podría repetirse durante el invierno, ya que no existen soluciones de corto plazo.

“Es una contradicción que en la ciudad donde se produce el gas haya familias que se calefaccionan con leña o garrafas y otras que se quedan sin servicio por falta de infraestructura”, expresó.