Reunión tensa y a puertas cerradas en la EPET N°1: padres reclaman por seguridad y falta de control

Una numerosa convocatoria de padres se concentró este lunes frente a la EPET N°1 de Cutral Co en medio de la preocupación por la seguridad escolar. Aunque inicialmente la reunión había sido planteada como abierta, finalmente se desarrolla a puertas cerradas, con un grupo reducido de padres dentro del establecimiento y sin acceso para los medios de comunicación.

En el lugar se hicieron presentes alrededor de 50 personas, aunque cerca de 15 ingresaron a la institución para participar del encuentro junto a directivos y autoridades educativas, entre ellos el director del Distrito II, Sergio Iril.

Mientras tanto, en la vereda, varios padres expresaron su malestar no solo por las recientes amenazas, sino por problemáticas que —aseguran— vienen desde hace años. Entre los reclamos más reiterados aparece la falta de seguridad en horarios nocturnos, especialmente para estudiantes del turno vespertino que salen cerca de las 23 horas.

“Después de las seis de la tarde ya no hay custodia policial, y los chicos, muchos menores, tienen que volver solos, a veces sin colectivo”, señaló un padre, quien advirtió sobre los riesgos que enfrentan los estudiantes.

Otra madre aseguró que la situación actual “es la gota que rebalsó el vaso” y apuntó a problemas estructurales dentro de la institución. Denunció falta de controles, ausencia de límites y pérdida de autoridad tanto en la escuela como en el hogar. “Los chicos entran y salen cuando quieren, no hay control en horas libres y se han visto situaciones de violencia dentro del establecimiento”, afirmó.

También cuestionó la eliminación de sanciones disciplinarias más estrictas y sostuvo que esto contribuye a un clima de desorden. “Hoy no hay límites, y eso también viene desde casa”, agregó.

La falta de claridad sobre la representación de los padres dentro de la reunión fue otro de los puntos de conflicto, ya que varios asistentes manifestaron no saber quiénes ingresaron ni bajo qué criterio fueron elegidos.

La situación refleja una problemática más amplia que, según coinciden los propios padres, no es exclusiva de esta escuela sino que se replica en otros establecimientos, en un contexto donde la seguridad, la convivencia y el rol de las familias vuelven al centro del debate.