Reunión para organizar un intensivo operativo por el uso de pirotecnia durante fin de año

Con el objetivo de prevenir incidentes y concientizar a la comunidad sobre el uso responsable de la pirotecnia, se llevó a cabo una reunión de trabajo en el área de Protección Civil de Cutral Co para coordinar acciones de cara a los festejos de fin de año.

Del encuentro participaron autoridades municipales, representantes de Protección Civil, Policía de la Provincia y presidentes barriales, quienes analizaron la situación registrada durante la nochebuena y definieron estrategias para reforzar los controles y la concientización.

Durante la reunión, Marifil, referente de Control Urbano, solicitó mayor empatía entre los vecinos y remarcó la importancia de respetar la normativa vigente que prohíbe el uso de pirotecnia sonora. Según lo expuesto, los barrios Parque y Zanni fueron los sectores donde se detectó el mayor uso de artículos pirotécnicos prohibidos durante la última celebración.

“La idea es tomar conciencia y que Cutral Co sea una ciudad de cero ruido”, expresó Marifil, al tiempo que reconoció que se trata de un cambio cultural que llevará tiempo, pero que requiere del compromiso de toda la comunidad.

Desde el municipio adelantaron que se reforzarán los operativos de prevención y control durante los próximos días, al mismo tiempo que se continuará trabajando en campañas de sensibilización para proteger a personas con hipersensibilidad auditiva, adultos mayores, niños, mascotas y el ambiente en general.