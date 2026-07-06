Reunión en el CPEM 6: Educación anunció medidas de prevención, pero los padres reclamaron respuestas concretas

Con la presencia de la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, este lunes por la tarde se realizó una reunión informativa en el CPEM 6 de Cutral Co para abordar la situación generada tras el grave episodio en el que un estudiante hirió con un arma de fuego a un compañero dentro del establecimiento.

Del encuentro participaron también autoridades del área educativa, directivos, docentes, padres y representantes de distintos organismos vinculados a la protección de derechos de niños y adolescentes. Durante más de dos horas se analizaron posibles medidas para reforzar la seguridad y el acompañamiento de la comunidad educativa antes del reinicio de las clases.

Entre las propuestas presentadas por la ministra, se planteó la construcción de un hall de ingreso con personal de seguridad que controle el acceso al establecimiento. Martínez manifestó que no está de acuerdo con la instalación de detectores de metales ni con la realización de requisas o cacheos individuales, al considerar que esas medidas resultarían violentas para los estudiantes. Esta postura fue compartida por el defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Lautaro Arévalo.

Durante la reunión, varios padres solicitaron la incorporación de un psicólogo permanente para brindar contención a los alumnos, al considerar que el equipo psicopedagógico de la institución se encuentra desbordado por la cantidad de situaciones que debe atender.

Asimismo, algunos estudiantes presentes expusieron problemáticas que, según relataron, afectan la convivencia escolar, entre ellas casos de bullying que no habrían sido abordados de manera adecuada, presuntos malos tratos por parte de algunos docentes y consumo de marihuana en los baños del establecimiento.

Como parte de las acciones propuestas, la ministra planteó conformar una mesa de trabajo integrada por delegados de padres de cada curso y el equipo directivo de la escuela, con el objetivo de reunirse nuevamente el próximo miércoles y avanzar en la elaboración de un plan de seguridad y convivencia que pueda desarrollarse durante el receso escolar.

Otro de los compromisos asumidos por Martínez fue la instalación de cámaras de seguridad en el establecimiento como parte de las medidas preventivas.

Durante el encuentro, docentes también plantearon la preocupación por la superpoblación de alumnos en varios cursos. En respuesta, la ministra anunció que esa situación podría comenzar a descomprimirse a partir del próximo año con la construcción de una nueva escuela técnica y un nuevo CPEM en la ciudad de Cutral Co.

Al finalizar la reunión, varios padres expresaron su disconformidad al considerar que no se definieron medidas concretas de aplicación inmediata frente a la preocupación que atraviesa la comunidad educativa.

Mientras tanto, las clases permanecerán suspendidas durante el resto de la semana y la próxima reunión para continuar analizando medidas de prevención fue convocada para el miércoles 8 de julio.