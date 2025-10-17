Reunión en Cutral Co para coordinar un corredor sanitario regional

En una reunión clave realizada este viernes en la ciudad de Cutral Co, representantes de distintas áreas estratégicas se reunieron para avanzar en la planificación y organización de un corredor sanitario. Participaron autoridades y personal de salud, tránsito, policía, bomberos y defensa civil de ambas ciudades, Cutral Co y Plaza Huincul.

El objetivo principal del encuentro fue establecer mecanismos de trabajo conjunto para garantizar una respuesta más rápida y eficiente ante emergencias, fortaleciendo la articulación entre los distintos organismos de seguridad y asistencia.

En diálogo con los medios, el sargento de Bomberos de Cutral Co, Manuel Rizza, explicó que se están desarrollando tres proyectos concretos para implementar nuevos corredores sanitarios. Estos planes incluyen capacitaciones destinadas tanto al personal de seguridad como a la comunidad.

“Uno de los ejes fundamentales será la realización de simulacros, que permitirán a los vecinos saber cómo actuar ante una emergencia, y de esa forma, no entorpecer el accionar de los equipos de respuesta”, detalló Rizza. Además, destacó la importancia de concientizar a la ciudadanía sobre su rol activo en situaciones críticas.

Las autoridades coincidieron en que el trabajo coordinado y la preparación previa son fundamentales para salvar vidas, especialmente en contextos donde cada segundo cuenta. Se prevé que las capacitaciones y simulacros comiencen en las próximas semanas.