Rescatistas de Cutral Co y Plaza Huincul integrarán una misión humanitaria para asistir a Venezuela

La Brigada Fénix United Rescue prepara una misión humanitaria para viajar la próxima semana a Venezuela y colaborar en las tareas de búsqueda, rescate y asistencia tras el devastador terremoto que afectó al país.

El presidente de la organización, Guillermo Arana, informó que el equipo estará integrado por médicos venezolanos, psicólogos, psiquiatras y brigadistas especializados, entre ellos rescatistas de Cutral Co y Plaza Huincul, como Luis Zúñiga, Celeste Alvarenga, Damián Quillón, Fabricio Yanquileo y Claudio Castro, quienes fueron capacitados para intervenir en estructuras colapsadas.

Arana explicó que el objetivo es llegar lo antes posible para aumentar las posibilidades de encontrar sobrevivientes y brindar atención médica y contención psicológica a las víctimas. Además, destacó que la brigada necesita reunir fondos para cubrir los costos de logística, pasajes e insumos médicos.

La organización, que cuenta con personería jurídica y experiencia en emergencias internacionales como los terremotos de Haití, Chile y Perú, convocó a la comunidad y a las instituciones a colaborar con donaciones para concretar la misión solidaria.