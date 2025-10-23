Rescatista cutralquense colaborará en la búsqueda de pareja desaparecida en Chubút

Todo parece indicar que el Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, habría establecido oficialmente -hace pocas horas atrás-, contacto con los familiares de la pareja de jubilados desaparecida hace más de doce días.

Entre los acuerdos que alcanzaron fue disponer la convocatoria del Rescatista Luis Zúñiga, oriundo de la ciudad de Cutral Có, Provincia del Neuquén, a fin de que se incorpore a la infructuosa búsqueda de ambos adultos mayores.

Zúñiga es un reconocido rescatista cutralquense, con basta experiencia en búsquedas de personas desaparecidas, tanto en provincias patagónicas como en otras zonas del país.

Para ello, el Gobernador Torres se habría puesto en contacto con Marcelo Rucci, Secretario General del gremio de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, ya que el Lic. Zúñiga trabaja para una empresa de emergencias referidas a problemáticas en salud, la que presta servicios en el yacimiento petrolero ubicado en el Paraje Águila Mora, de Neuquén.

Por tal motivo, Rucci habría dado lugar al pedido del Gobernador Torres, gestionando la liberación de funciones por el tiempo que corresponda, para hacer efectivo toda la dinámica de la búsqueda; incluido el traslado de Zúñiga por sus propios medios y con sus propios pertrechos y vehículos necesarios.. La distancia entre Cutral Có y la zona de rastreo son mil trescientos kilómetros.

El Lic. Zúñiga estaría programando su salida para el viernes en torno al mediodía.