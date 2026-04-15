Renuevan la plaza “Los Mellizos Pehuenche” y avanzan obras clave en Altos del Sur

La plaza “Los Mellizos Pehuenche”, ubicada en el barrio Altos del Sur de Plaza Huincul, luce completamente renovada y se prepara para su reinauguración este sábado con actividades para toda la familia.

Durante una recorrida por el lugar, referentes de la comisión vecinal destacaron las mejoras realizadas, entre ellas la colocación de iluminación ornamental, trabajos de limpieza y reacondicionamiento del playón deportivo, que ya es utilizado a diario por niños y jóvenes del sector.

“El espacio estaba muy abandonado y hoy tiene otra impronta. Es un lugar de encuentro para las familias y los chicos”, expresó Leo Sandoval, quien además valoró el acompañamiento del municipio y el trabajo conjunto con distintas áreas.

Las obras forman parte de un proceso más amplio de mejoras en el barrio, que incluyen pavimentación, cordones cuneta, veredas y cartelería, además de avances en servicios esenciales como el agua potable, tras la ampliación del reservorio y nuevas conexiones.

En paralelo, se continúa gestionando la llegada del gas para vecinos que aún no cuentan con el servicio, una demanda histórica que cobra mayor urgencia ante la llegada del invierno.

Otro de los puntos destacados es la inminente inauguración del nuevo edificio de la Escuela 22, una obra esperada por la comunidad que se concretará en los próximos días y que representa un avance significativo para el sector.

Asimismo, la sede vecinal se encuentra en construcción y ya presenta avances en su estructura, mientras que también se solicitó la instalación de cámaras de seguridad y se impulsan proyectos vinculados a la convivencia, como el control de ruidos molestos.

Desde la comisión vecinal remarcaron la importancia del compromiso de los vecinos para cuidar los espacios públicos y acompañar el crecimiento del barrio.

La reinauguración de la plaza será este sábado desde las 15 horas, con propuestas recreativas, merienda y participación de emprendedores y artesanos locales, en una jornada pensada para fortalecer el vínculo comunitario.