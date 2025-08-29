Registro Civil Móvil en la comarca: cronograma de septiembre para Cutral Co y Plaza Huincul

Los vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul podrán acceder durante los próximos días al servicio del Registro Civil Móvil, una herramienta que facilita la realización de trámites sin tener que trasladarse a grandes distancias.

El dispositivo, dependiente del Ministerio de Gobierno de la provincia, funcionará de 9 a 14 horas, por orden de llegada y con un cupo de 50 turnos diarios. Entre los trámites disponibles se encuentran la renovación y obtención del DNI, pasaporte y cambio de domicilio.

Fechas confirmadas en la comarca

Lunes 1º de septiembre – Plaza Huincul: el Registro Civil Móvil atenderá en el barrio Altos del Sur , Manzana 308, Lote 6, calle Leloir s/n.

el Registro Civil Móvil atenderá en el , Manzana 308, Lote 6, calle Leloir s/n. Jueves 11 de septiembre – Cutral Co: la atención será en el barrio Aeroparque , en calle Córdoba 1090.

la atención será en el , en calle Córdoba 1090. Viernes 12 de septiembre – Plaza Huincul: el operativo se trasladará al barrio Centenario, en las calles Antonio Mérida y 1° de Mayo.

De esta manera, los vecinos de ambas ciudades tendrán la posibilidad de realizar trámites esenciales de forma rápida y cerca de sus hogares.

El calendario completo para la primera quincena de septiembre también incluye visitas a Neuquén capital, San Patricio del Chañar y Bajada del Agrio. La programación para la segunda quincena será anunciada en los próximos días.

Para más información sobre los requisitos de cada trámite, se recomienda ingresar al sitio oficial del Registro Civil: http://dprcp.neuquen.gob.ar.