Refuerzan medidas de seguridad para el Rally del Petróleo y los Dinosaurios 2026

El Rally del Petróleo y los Dinosaurios 2026 se prepara para recibir a miles de fanáticos en la región, y la organización ha puesto el foco en un aspecto clave: la seguridad del público. Las autoridades deportivas remarcan que el disfrute del espectáculo depende de respetar estrictamente las zonas habilitadas y evitar los lugares de riesgo.

🚫 Zonas prohibidas para el público

Exteriores de curvas: Son puntos de alto riesgo por la trayectoria de los vehículos.

Chicanas: En los cambios de sentido, los externos y cercanías del camino son peligrosos.

Saltos y lomos de burro: Después de estos accidentes geográficos, los autos pueden descontrolarse.

Tramos de alta velocidad: La proximidad al camino aumenta el riesgo de impacto.

📏 Recomendaciones de la FIA

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) establece parámetros claros:

Mantenerse al menos a 25 metros de la pista en zonas sin elevación.

Si existe una elevación natural de 1–2 metros, la distancia puede reducirse, siempre que el público esté en un terreno seguro.

Evitar cualquier punto donde la pista esté al mismo nivel que los espectadores.

🚩 Señalización oficial

La organización identificará los lugares más peligrosos con cinta roja. Este color indica prohibición absoluta de permanencia. Nadie debe ubicarse en esas áreas.

🚦 Control de accesos

El ingreso vehicular se cerrará dos horas antes de la largada del primer auto.

Los oficiales podrán adelantar ese cierre si lo consideran necesario.

El ingreso peatonal estará permitido hasta media hora antes del inicio del tramo.

El Rally del Petróleo y los Dinosaurios 2026 será un evento de gran velocidad y adrenalina, pero la seguridad depende de la responsabilidad de cada espectador. Respetar las zonas habilitadas y atender las indicaciones de la organización garantizará que la fiesta del rally se viva sin incidentes.