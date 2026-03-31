Refuerzan controles en rutas neuquinas por el fin de semana largo

De cara al próximo fin de semana largo, se espera un importante movimiento vehicular en las rutas de la región, especialmente hacia destinos turísticos como Junín de los Andes. En ese contexto, el Gobierno provincial pondrá en marcha un amplio operativo de prevención vial para garantizar traslados seguros.

El director provincial de Seguridad Vial de Neuquén, Diego Alfonso, brindó detalles del dispositivo que comenzará este miércoles a las 16 horas, con despliegue de personal y unidades en distintos puntos estratégicos.

Controles en rutas clave

El operativo abarcará sectores de alto tránsito como:

Ruta Nacional 22, a la altura de Arroyito y el tramo que atraviesa Cutral Co

Ruta 237, en zonas como Bajada Colorada y cercanías de Piedra del Águila

Accesos a Villa Traful

Ruta 40 Norte, hacia el paso internacional Pino Hachado

Ruta 40 Sur, desde San Martín de los Andes hacia la Ruta de los Siete Lagos

Además, habrá refuerzos desde localidades como Zapala y presencia coordinada con la Policía provincial en otros puntos del territorio.

Personal y horarios

El operativo contará con entre 20 y 25 agentes por turno, distribuidos en diferentes franjas horarias:

Inicio: miércoles desde las 16 hasta las 22

miércoles desde las 16 hasta las 22 Jueves: desde las 7 hasta las 14

desde las 7 hasta las 14 Regreso seguro: domingo desde las 7 hasta la noche, según el flujo vehicular

Documentación obligatoria

Desde Seguridad Vial recordaron la importancia de circular con toda la documentación:

Licencia de conducir

DNI

Cédula del vehículo

Seguro vigente

Verificación Técnica Vehicular (VTV)

Se recomienda llevarla en formato físico, ya que en muchos tramos no hay conectividad y las versiones digitales pueden no ser válidas si no se pueden verificar en línea.

Prevención y conductas responsables

Alfonso destacó que en el último año y medio no se registraron siniestros viales graves durante fines de semana largos, y remarcó la importancia de sostener ese comportamiento.

“Hay que disfrutar el viaje, sin apuros. El flujo vehicular aumenta y los tiempos no son los habituales”, señaló, al tiempo que pidió evitar maniobras riesgosas como sobrepasos indebidos.

Radares en evaluación

Por otro lado, el funcionario confirmó que la provincia analiza implementar radares de control de velocidad, especialmente en accesos urbanos, aunque aún se espera la reglamentación correspondiente.

La medida buscará reforzar los controles en rutas provinciales, mientras que en rutas nacionales requerirá acuerdos con organismos federales.

Con un importante despliegue y el llamado a la responsabilidad de los conductores, las autoridades apuntan a que el fin de semana largo transcurra sin incidentes y con traslados seguros en toda la región.