Refuerzan controles en rutas de Neuquén por el fin de semana largo

El Gobierno de la provincia de Neuquén implementará desde este viernes a las 18 un amplio operativo de control y prevención en rutas clave, con el objetivo de reducir siniestros viales y acompañar a quienes se movilicen durante el fin de semana largo.

El despliegue, coordinado por la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo, incluirá presencia en puntos estratégicos como Arroyito sobre Ruta 22, Cutral Co, la Ruta 237 en Bajada Colorada entre Picún Leufú y Piedra del Águila, la Ruta de los Siete Lagos, el acceso a Villa Traful y el tramo entre Zapala y Pino Hachado.

El director provincial de Seguridad Vial, Diego Alfonso, explicó que el objetivo es desalentar maniobras imprudentes y reforzar la presencia del Estado en las rutas. Además, advirtió sobre uno de los principales riesgos: iniciar viajes sin descanso previo. “Muchas personas salen directamente desde sus trabajos, por eso recomendamos detenerse, revisar el vehículo y consultar las condiciones climáticas antes de salir”, señaló.

También destacó que en los últimos fines de semana largos se ha observado un cambio en los hábitos de los conductores, con regresos más tempranos en el último día, lo que genera un flujo constante durante toda la jornada.

Desde el organismo indicaron que los operativos se planifican a partir de datos del observatorio vial, que identifica las zonas con mayor tránsito y riesgo. Según remarcaron, estas acciones vienen dando resultados positivos y continuarán en próximos feriados, buscando mejorar la seguridad vial en toda la provincia.