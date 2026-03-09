Reducen el tránsito en calle Azucena Maizani por obra cloacal en barrio Norte

La Municipalidad de Plaza Huincul informó que, a partir de hoy lunes 9 de marzo, se verá reducido el tránsito en la calle Azucena Maizani debido al inicio de la obra de ampliación de la red cloacal en barrio Norte.

El tramo afectado será el comprendido entre la Ruta Provincial 17 y la calle Osvaldo Pugliese, por lo que se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución y tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes.

Desde la Subsecretaría de Servicios Públicos también recomendaron a los frentistas alcanzados por la obra iniciar el trámite de conexión domiciliaria a la red cloacal. El mismo debe realizarse en las oficinas del Corralón Municipal, ubicadas en Avenida Castagnous 810, en barrio Otaño.