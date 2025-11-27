Recuperan un edificio histórico de Barrio Uno tras años de ocupación irregular

La Municipalidad de Plaza Huincul logró recuperar este fin de semana las antiguas gamelas de Barrio Uno, un edificio de valor histórico que había sido ocupado de manera ilegal durante más de cinco años y que, según denuncias vecinales, era utilizado para la realización de distintos hechos delictivos.

La intervención se llevó a cabo en la esquina de avenida Rotter e Ingeniero Cánepa, con la participación de la Policía de la provincia de Neuquén. Se trata de una construcción que perteneció originalmente a YPF y que actualmente está bajo la titularidad del municipio.

El intendente Claudio Larraza explicó que la situación del edificio había sido reiteradamente señalada por la comisión vecinal y por residentes del sector. “Muchos vecinos y vecinas manifestaron su preocupación por las actividades ilícitas que denunciaban en ese lugar”, señaló. Según indicó, la intervención policial se originó principalmente a partir de denuncias vinculadas al microtráfico de drogas.

Tras el operativo, la Municipalidad dispuso el cierre, resguardo y aseguramiento del inmueble, con el objetivo de avanzar en su recuperación y futura puesta en valor.

El Ejecutivo local reiteró su compromiso de continuar colaborando con la Justicia Provincial en acciones destinadas a combatir el microtráfico y fortalecer la seguridad ciudadana en la localidad.