Rechazo en Plaza Huíncul a un proyecto nacional que propone cambios en discapacidad

El Consejo Local de Discapacidad de Plaza Huíncul expresó su rechazo a un proyecto del Gobierno nacional que propone cambios en el sistema de discapacidad y en las pensiones.

Su presidente, Daniel Ferro, cuestionó el enfoque de la iniciativa —denominada “Contra el fraude de las pensiones”— por considerarla estigmatizante, y advirtió sobre posibles retrocesos en derechos. Entre los puntos más criticados mencionó el reempadronamiento obligatorio, restricciones para acceder a pensiones, la pérdida del beneficio en caso de trabajar y la desregulación de prestaciones.

Desde el Consejo señalaron que las medidas afectarían la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, y pidieron a los diputados que rechacen el proyecto cuando sea tratado en el Congreso en las próximas semanas.