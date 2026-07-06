Realizaron simulacro de rescate en la obra del pluvioaluvional de Cutral Co

En la intersección de La Pampa y Alem, donde se ejecuta la obra del sistema pluvioaluvional de Cutral Co, se realizó un simulacro de accidente laboral destinado a capacitar al personal y reforzar las medidas de seguridad en una tarea considerada de alto riesgo.

La actividad contó con la participación de Bomberos Voluntarios, Protección Civil y personal de Seguridad e Higiene de la empresa a cargo de la obra. El referente de Seguridad e Higiene, Gonzalo, explicó que los trabajos se desarrollan en excavaciones de más de cuatro metros de profundidad, por lo que es fundamental que los operarios sepan cómo actuar ante una emergencia.

Durante el ejercicio se practicaron maniobras de rescate con camilla y elementos de inmovilización, bajo la coordinación de bomberos. Según indicó el responsable de seguridad, el terreno es mayormente firme, aunque existen sectores con relleno donde puede producirse desmoronamiento, motivo por el cual se realizan controles permanentes y charlas diarias de prevención.

La obra, que emplea a unas 30 personas de la comarca, continuará hasta fin de año aproximadamente. Desde la empresa destacaron que este tipo de capacitaciones busca prevenir accidentes y concientizar a los trabajadores sobre los riesgos presentes tanto en la obra como en cualquier ámbito laboral.