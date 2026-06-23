Realizarán un locro popular para conmemorar los 30 años de La Pueblada

La comisión Amigos del Jote Figueroa invita a la comunidad a participar del tradicional locro popular que se realizará el próximo domingo 28 de junio, desde las 13 horas, en el Polideportivo del barrio Unión de Cutral Co, en el marco del 30° aniversario de La Pueblada.

La actividad, de acceso libre y gratuito, busca mantener viva la memoria de la histórica protesta social que marcó a la comarca petrolera en los años 90. Además del almuerzo, habrá números artísticos, música, danzas folclóricas, la proyección de un video sobre La Pueblada y una muestra fotográfica con imágenes de aquellos acontecimientos.

Natalio Estrada, integrante de la organización, destacó que el encuentro continúa el legado impulsado por Ernesto “Jote” Figueroa y remarcó la importancia de recordar las conquistas obtenidas por la comunidad, especialmente la creación del área El Mangrullo y la necesidad de avanzar en la reconversión productiva e industrialización de la comarca.

Los organizadores informaron que habrá capacidad para unas 200 personas y solicitaron a los asistentes concurrir con plato, cuchara y vaso. También agradecieron la colaboración de comerciantes, vecinos e instituciones que aportaron los insumos necesarios para la preparación del locro.