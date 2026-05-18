Realizarán jornadas de asesoramiento previsional en Cutral Co y Plaza Huincul

La Subsecretaría de Derechos Humanos de Neuquén realizará el próximo 20 de mayo jornadas gratuitas de asesoramiento previsional, social y comunitario en Cutral Co y Plaza Huincul.

La actividad estará a cargo del Departamento de Asistencia Previsional Social y Comunitaria y estará orientada a personas que necesiten información sobre jubilaciones, pensiones, monotributo social, asignaciones y trámites vinculados a ANSES.

Lidia Cerda, responsable del área, explicó que el objetivo es acompañar a vecinos y vecinas en medio de los cambios registrados en el sistema previsional y ayudar a resolver dudas sobre aportes, moratorias y gestiones virtuales.

En Cutral Co, la atención será de 10 a 13 horas en el Centro de Suboficiales, ubicado en Perito Moreno y Antártida Argentina. Por la tarde, de 14 a 17, el equipo estará en el Centro de Adultos Mayores “Atardecer Feliz” de Plaza Huincul.

Desde el organismo remarcaron que la atención será personalizada y gratuita para toda la comunidad.