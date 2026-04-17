Realizarán el segundo Congreso de Seguridad e Higiene en Neuquén

El 21 y 22 de abril se llevará a cabo en la ciudad de Neuquén el segundo Congreso de Seguridad e Higiene de la Cuenca Neuquina, organizado por MEOP ART, la aseguradora del Sindicato de Petroleros.

El evento, que será gratuito y abierto a toda la comunidad, tendrá lugar en el auditorio de la mutual ubicado en Santa Cruz 275. Según explicó el gerente general Gonzalo de la Sierra, el congreso fue declarado de interés provincial y municipal y busca promover la prevención y el cuidado de la salud en el ámbito laboral.

La primera jornada estará centrada en exposiciones de especialistas sobre temas como tecnología aplicada a la seguridad, riesgos psicosociales, ergonomía y problemáticas propias de la industria petrolera. En tanto, el segundo día se desarrollarán talleres prácticos para aplicar los conocimientos abordados.

Desde la organización destacaron que pueden participar profesionales, trabajadores, estudiantes y cualquier persona interesada en la seguridad laboral, previa inscripción.

Además, De la Sierra señaló que, tras hechos trágicos como la explosión en la refinería de Plaza Huincul en 2022, se han impulsado acciones para mejorar la prevención, aunque reconoció que aún queda camino por recorrer para garantizar condiciones de trabajo más seguras.