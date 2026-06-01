Realizan controles visuales y entrega de lentes gratuitos para estudiantes en Plaza Huincul

El jefe de la Región Sanitaria Comarca Limay, Daniel Conti, informó que este lunes y martes se desarrolla en Plaza Huincul el programa de salud visual conocido como “El Cole de los Lentes”, destinado a niños y adolescentes de entre 10 y 17 años, especialmente aquellos sin obra social.

La actividad se lleva a cabo en el Club Plaza, donde los estudiantes pueden realizarse controles oftalmológicos y, en caso de necesitar anteojos con graduaciones menores a cuatro dioptrías, recibirlos el mismo día. Durante las primeras horas de atención ya se habían asistido más de 50 pacientes.

Conti destacó que la iniciativa forma parte del Programa Provincial de Salud Escolar, que también incluye controles odontológicos, vacunación y seguimiento integral de la salud de los estudiantes.

Por otra parte, consultado sobre la falta de prácticas de los alumnos de Enfermería de la Cruz Roja en el Hospital de Complejidad VI, señaló que desde Salud Pública no existen impedimentos y que la situación respondería a cuestiones administrativas vinculadas a la institución educativa y la documentación requerida para habilitar las prácticas.

Además, confirmó que cuatro profesionales se inscribieron para concursar por la dirección del Hospital Aldo Maulú y aseguró que los proyectos en marcha, como el Banco de Leche Humana y el futuro Centro de Oncología, continuarán sin modificaciones.