Reabren las inscripciones para cursos del Instituto Vaca Muerta en Plaza Huincul

La Subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul informó que el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta reabrió las inscripciones para sus diferentes propuestas formativas destinadas a la comunidad.

La iniciativa apunta a brindar herramientas de capacitación y formación laboral, con el objetivo de mejorar las posibilidades de acceso al empleo y fortalecer las capacidades de quienes buscan nuevas oportunidades laborales en la región.

Desde el municipio indicaron que las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 20 de mayo.

Los interesados pueden anotarse de manera online a través del siguiente enlace: Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta – Inscripciones