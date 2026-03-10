Radio Fuego celebra 29 años acompañando a la comarca

La emisora Radio Fuego 105.9 celebra hoy su 29° aniversario, consolidándose como uno de los medios de comunicación más reconocidos y escuchados de la comarca petrolera.

Desde su señal en FM 105.9 MHz, la radio llega diariamente a miles de oyentes de Cutral Co y Plaza Huincul con una programación que combina información local, música, actualidad y transmisiones en vivo de los principales acontecimientos de la región.

A lo largo de casi tres décadas, la emisora se consolidó como parte de un grupo de medios que también incluye el portal informativo Fuego24.com, además de otras señales radiales como Radio Vida y Radio Aqua.

Un medio con fuerte presencia local

La emisora se caracteriza por su cobertura permanente de la realidad de la comarca, con móviles en vivo, entrevistas y participación de la comunidad. También ha transmitido numerosos eventos culturales, deportivos y sociales.

Además de su señal tradicional en radio, Radio Fuego amplió su alcance a través de plataformas digitales, permitiendo escuchar su programación en vivo desde cualquier lugar a través de los sitios web Fuegomultimedios.com y Fuego24.com, así como en redes sociales como Facebook , Instagram y YouTube, donde también se transmiten programas en vivo como Matutino 105.9.

Una identidad ligada a la ciudad

El nombre del medio y de su portal informativo está estrechamente vinculado a la identidad local. El término Cutral Co proviene del mapuzungun y significa “agua de fuego”, una referencia histórica ligada al petróleo y a la identidad de la ciudad.

A 29 años de su creación, Radio Fuego continúa siendo un espacio de información, entretenimiento y encuentro para la comunidad, acompañando el crecimiento de la región y manteniendo su compromiso con la difusión de la realidad local.