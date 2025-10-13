Quedó inaugurado el reacondicionamiento del sector de parrillas de Ruta 22 en Cutral Co

Esta mañana se llevó a cabo la inauguración oficial del reacondicionado sector de parrillas ubicado sobre la Ruta Nacional 22, en la ciudad de Cutral Co. El acto contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco, autoridades municipales y vecinos que se acercaron a conocer el renovado espacio de recreación.

Durante el evento, el concejal Godoy destacó las mejoras realizadas en el lugar, que ahora cuenta con cinco pérgolas con capacidad para 32 personas sentadas cada una, nuevas luminarias, más árboles plantados y un completo trabajo de parquización. Además, se instalaron bachas con agua potable, ofreciendo mayor comodidad a las familias que utilicen el sector.

El predio se encuentra junto a la sede de Protección Civil, que será la encargada de su mantenimiento y cuidado. “Es un espacio que quedó muy atractivo, pensado para que lo disfruten los vecinos y las vecinas”, afirmó Godoy.

Por su parte, el intendente Rioseco expresó su satisfacción por el avance en la recuperación de espacios públicos: “Nos sentimos orgullosos de seguir generando lugares hermosos en la ciudad, pensados para el esparcimiento familiar. La planificación urbana no es solo infraestructura, también incluye el disfrute y el encuentro en los espacios públicos”, señaló.

Asimismo, el jefe comunal adelantó que próximamente se llevará a cabo la renovación de la plaza de El Verde, en 25 de Mayo, y se iniciará la construcción de una nueva plaza en el barrio Unión, como parte del plan de recuperación y creación de espacios verdes en toda la ciudad.