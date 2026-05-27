Pymes neuquinas denuncian que el crecimiento de Vaca Muerta “no derrama” en la región

Empresarios y cámaras que representan a pymes vinculadas a Vaca Muerta manifestaron su preocupación por la falta de impacto económico local pese al crecimiento récord de la producción hidrocarburífera en Neuquén.

Sebastián Cortés, referente de la cámara CEIPA, explicó que muchas empresas regionales atraviesan una situación crítica debido a la caída de contratos y al avance de firmas foráneas que se quedan con servicios históricamente realizados por compañías neuquinas.

“El crecimiento está, la actividad en Añelo es impresionante, pero ese derrame hacia las pymes locales no se produce”, sostuvo Cortés, quien además reclamó el cumplimiento de la Ley de Compre Neuquino para priorizar a empresas y trabajadores de la provincia.

Entre los sectores más afectados mencionó al transporte de personal y de cargas, donde numerosas firmas locales invirtieron en vehículos y equipamiento tras promesas de mayor demanda, pero luego quedaron con unidades paradas y deudas.

Desde las cámaras empresarias señalaron que las empresas neuquinas cuentan con experiencia, tecnología y capacitación para competir, aunque cuestionaron que muchas operadoras continúan contratando compañías de otras provincias.

Además, advirtieron que la situación impacta directamente en localidades como Cutral Co, Plaza Huíncul, Rincón de los Sauces y Añelo, donde la actividad petrolera debería traducirse en más empleo y movimiento económico.

Finalmente, Cortés aseguró que mantienen reuniones con el gobierno provincial y organismos como Centro PyME para exigir mayores controles y garantizar que las operadoras cumplan con los porcentajes de contratación local establecidos por ley.