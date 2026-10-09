Punto Mujeres: El hospital de Cutral Co realizará controles de salud sin turno previo

La jornada se desarrollará este sábado de 10 a 17 horas en el Hospital de Complejidad VI. Habrá controles ginecológicos, toma de muestras para PAP y HPV, mamografías y atención de medicina general, entre otras prestaciones.

El Hospital de Complejidad VI de Cutral Co llevará adelante este sábado una nueva jornada de Punto Mujeres, una iniciativa destinada a facilitar el acceso a los controles de salud y promover la prevención de enfermedades. La actividad se realizará de 10 a 17 horas, aproximadamente, en el hall central del establecimiento sanitario y no requerirá turno previo.

La directora del hospital, doctora Vanesa Riveros, explicó que la propuesta busca acercar los servicios de salud a aquellas personas que, por sus obligaciones laborales, familiares o cotidianas, tienen dificultades para concurrir durante los días hábiles.

Durante la jornada se brindará atención de medicina general, exámenes y controles ginecológicos, toma de muestras para Papanicolaou (PAP) y detección del virus del papiloma humano (HPV), controles de obstetricia y mamografías.

La atención se organizará por orden de llegada, con el objetivo de que las personas puedan acceder a las distintas prestaciones disponibles.

Requisitos para los controles

Desde el hospital recordaron que, para realizarse el PAP, es necesario tener más de 25 años, no estar menstruando, no haber mantenido relaciones sexuales durante las 48 horas previas y no utilizar óvulos ni cremas vaginales.

En el caso de las mamografías, la prestación está destinada a personas de entre 40 y 79 años que no se hayan realizado el estudio durante el último año.

Riveros aclaró que la jornada está abierta a las mujeres y también contempla la atención del colectivo de varones trans y personas no binarias.

Octubre Rosa: más actividades en los barrios

La iniciativa forma parte de las acciones de prevención y concientización que se desarrollan durante Octubre Rosa, el mes dedicado especialmente a la sensibilización sobre el cáncer de mama.

En ese marco, el viernes 16 de octubre, desde las 8, se realizará una jornada en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Parque Oeste, donde se podrá acceder a controles de PAP y charlas informativas. La actividad concluirá con un espacio de encuentro para compartir una merienda.

Por otra parte, el lunes 19 de octubre, de 10 a 12, habrá una propuesta en la sede del barrio Brentana, que incluirá controles de enfermería, entrega de folletería, charlas informativas y una clase de zumba.

Desde el hospital indicaron que las actividades y campañas se informan a través de sus redes sociales oficiales.

Avanzan las obras del Banco de Leche Humana y el Centro Oncológico

Durante la entrevista, la directora también brindó detalles sobre el estado de dos obras importantes para el sistema sanitario local: el Banco de Leche Humana y el Centro Integral de Atención Oncológica.

Respecto del Banco de Leche Humana, Rivero señaló que la obra se encuentra en su etapa final y está próxima a ser entregada por la empresa contratista. La dirección del hospital espera confirmar la fecha de finalización y entrega durante la próxima semana. Entre las tareas pendientes mencionó las pruebas de la red contra incendios.

En cuanto al Centro Integral de Atención Oncológica, indicó que los trabajos también presentan un avance importante y que, por el momento, no hay una fecha confirmada para su finalización, aunque se mantienen los plazos establecidos.

De esta manera, el hospital continúa impulsando acciones de prevención y detección temprana, al tiempo que avanza en obras destinadas a ampliar y fortalecer la atención sanitaria en la comarca petrolera.