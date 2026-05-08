Psicólogos sociales de Neuquén impulsan una ley para regular su profesión

Psicólogos sociales de distintas localidades de Neuquén impulsan un nuevo proyecto de ley para regular y reconocer oficialmente el ejercicio profesional en la provincia. La iniciativa será presentada la próxima semana en la Legislatura provincial.

Luciana Hernández, psicóloga social de Cutral Co, explicó que actualmente muchos profesionales no pueden ejercer plenamente en ámbitos públicos debido a la falta de una ley provincial que reconozca la actividad.

“Nosotros trabajamos con grupos, vínculos y comunidades. No hacemos terapia ni diagnósticos como los psicólogos”, aclaró.

Según indicó, en la comarca petrolera hay alrededor de 58 psicólogos sociales y más de 200 en toda la provincia. Además, destacó que la carrera se dicta en el CETEC y tiene una duración de cuatro años.

El proyecto toma como referencia las leyes ya vigentes en Río Negro y Santa Cruz, y busca regular derechos, obligaciones y el ejercicio profesional dentro de instituciones públicas y privadas.

Los profesionales también iniciaron una campaña de recolección de firmas y ya superaron las mil adhesiones en toda la provincia.