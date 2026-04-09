Proyectan un moderno complejo para adultos mayores en Plaza Huincul

Una importante iniciativa orientada al bienestar de los adultos mayores comienza a tomar forma en la ciudad de Plaza Huincul. Se trata de un innovador complejo habitacional que contará con 32 viviendas y múltiples espacios destinados a la contención, la salud y la recreación.

La información fue confirmada por la arquitecta Adriana Quesada, directora de Proyectos Particulares de la Subsecretaría de Obras Públicas, quien detalló que el proyecto ya fue desarrollado a nivel provincial y se encuentra en etapa inicial a nivel local.

Un espacio integral para adultos mayores

El complejo estará emplazado en un predio del sector Perito Moreno, estratégicamente ubicado entre las avenidas Shreiber y Cutral Co, en cercanías al hospital, lo que garantiza accesibilidad a servicios de salud.

El proyecto contempla:

32 unidades habitacionales , distribuidas en dos tipologías: Viviendas de dos ambientes (aprox. 50 m²) Viviendas de un ambiente (aprox. 35 m²)

, distribuidas en dos tipologías: Todas las unidades contarán con baño completo, cocina-comedor y patio interno.

Además, el complejo incluirá infraestructura pensada para la calidad de vida de los residentes:

Salón de usos múltiples (SUM) para actividades recreativas

Área de enfermería para atención primaria

Gimnasio para actividad física

Pileta cubierta, un elemento innovador en la localidad

Proyecto en marcha y pasos administrativos

Quesada explicó que la iniciativa es financiada por el gobierno provincial y que actualmente se trabaja en los aspectos técnicos y legales necesarios para su concreción.

En este sentido, el proyecto será elevado al Concejo Deliberante para su aprobación, ya que el predio seleccionado tiene uso destinado a actividades deportivas y sociales, por lo que se requiere una ordenanza específica que habilite su construcción.

“Estamos iniciando el proceso y avanzando en toda la documentación técnica para poder licitar la obra como corresponde”, indicó la funcionaria.

Impacto social y proyección

Desde el municipio destacaron que esta obra responde a una política pública orientada a brindar soluciones habitacionales y espacios de contención para adultos mayores, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o soledad.

El complejo no solo ofrecerá viviendas, sino también un entorno que promueva la integración, la actividad física y el bienestar general, con servicios pensados para acompañar tanto la salud física como emocional de los residentes.

Si bien aún no hay una fecha definida para el inicio de la obra, se espera que durante este año se registren avances significativos tanto en lo legislativo como en el desarrollo del proyecto.

La propuesta se suma a otras iniciativas en marcha en la ciudad, consolidando una planificación urbana con fuerte enfoque social.