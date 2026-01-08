Provincia le puso fecha al pago del bono a los estatales

El gobierno de la provincia del Neuquén confirmó la fecha de pago de la suma extraordinaria acordada con los gremios estatales en el marco de la negociación paritaria 2026. Se trata de un bono de 350.000 pesos, de carácter no remunerativo y no bonificable, que será abonado el martes 20 de enero a todos los trabajadores del Estado provincial.

El anuncio fue realizado por el Ejecutivo provincial en cumplimiento del acuerdo alcanzado a fines del año pasado con los sindicatos ATE, UPCN y UNAVP, además del gremio docente ATEN, que representan a la totalidad de los empleados públicos neuquinos.

Por segundo año consecutivo, el gobierno provincial adelantó la apertura de las mesas de negociación salarial, una medida que fue posible —según destacaron desde el Ejecutivo— gracias a una administración responsable de los recursos públicos impulsada desde el inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa. En ese sentido, se remarcó la eliminación de gastos superfluos para destinar fondos al fortalecimiento de áreas prioritarias como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura.

En cuanto a la pauta salarial, el acuerdo alcanzado con ATE, UPCN y UNAVP rige para el primer semestre del año e incluye la actualización de los salarios según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre enero y junio, con instancias de actualización previstas para los meses de abril y julio.

Por su parte, el acuerdo firmado con ATEN también establece la actualización salarial por IPC, aunque con una modalidad anualizada, que abarca el período comprendido entre enero y diciembre de 2026.

Desde el gobierno provincial señalaron que estas medidas buscan preservar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales y sostener el diálogo permanente con los gremios en un contexto económico complejo.