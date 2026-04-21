Proponen crear una escuela municipal de arte en Plaza Huincul

Un joven de 21 años, Lucas Pizarro Novoa, presentó en la Banca del Pueblo un proyecto para crear una escuela municipal de formación artística en Plaza Huincul, iniciativa que busca fortalecer la cultura local y brindar oportunidades a jóvenes.

La propuesta contempla tres niveles: talleres artísticos abiertos (canto, danza, teatro y artes visuales), una instancia de certificación provincial para formadores y, finalmente, la creación de una tecnicatura en artes que permita la profesionalización.

Pizarro Novoa explicó que el proyecto surge ante la falta de continuidad y estabilidad en talleres barriales, afectados por despidos y precarización, y remarcó la necesidad de generar espacios de contención y desarrollo para niños y adolescentes.

Además, planteó que la iniciativa podría financiarse con recursos municipales y convenios, aunque reconoció que su implementación dependerá principalmente de la voluntad política.

La propuesta abrió el debate sobre la necesidad de fortalecer la formación artística en la comarca y la falta de docentes especializados en estas áreas.