Presunto ataque con arma blanca en el barrio Belgrano dejó un joven fallecido

El comisario Walter Troncoso brindó detalles en diálogo con Matutino sobre el hecho de sangre ocurrido en la mañana de este jueves en el barrio Belgrano de Cutral Co.

Según informó, el personal policial llegó al lugar tras el aviso de vecinos que denunciaron la presencia de personas armadas en la zona. Al arribar, los efectivos observaron a un joven corriendo, quien fue interceptado. En ese momento, el muchacho se desvaneció y se constató que presentaba una herida, por lo que se solicitó de inmediato una ambulancia.

Al llegar, el personal de salud confirmó que el joven no presentaba signos vitales. Se investiga en qué circunstancias recibió la lesión, que sería presuntamente de arma blanca, aunque se aguardarán los resultados de la autopsia para determinarlo con precisión.

Troncoso indicó que los detalles del hecho y los antecedentes policiales de la víctima serán informados por el Ministerio Público Fiscal, que lleva adelante la investigación.

Fuentes extra oficiales aseguran que el joven se trataria de Kevin Oses de 28 años de edad.