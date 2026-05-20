Presentaron una nueva edición de la Fiesta del Zapallo en Cutral Co

Con una importante convocatoria de productores y vecinos, se presentó la tercera edición de la Fiesta del Zapallo en Cutral Co, un evento que este año repartirá más de 5 millones de pesos en premios y que busca ser declarada de interés provincial.

Desde la organización destacaron que se entregaron semillas en las 25 sedes barriales de Cutral Co y en 11 sedes de Plaza Huincul, con una gran participación de productores locales.

El certamen estará dividido en distintas categorías, entre ellas mayor producción, zapallo criollo y zapallo gigante. Los ganadores serán definidos por el peso de la producción y de cada ejemplar presentado.

Además, durante la fiesta habrá concursos de cueca, espectáculos musicales y la presentación de artistas como “El Campero y su Conjunto” y “Herencia Chamamecera”.

Durante la presentación, concejales confirmaron que impulsan nuevamente la declaración de interés provincial para el evento, con el objetivo de fortalecer la economía social y acompañar a los productores de la comarca.

Por su parte, el intendente, Ramón Rioseco, destacó el crecimiento de la fiesta y aseguró que este tipo de actividades ayudan a diversificar la matriz productiva de la ciudad, promoviendo la producción local junto a otros proyectos vinculados a energías limpias, viñedos y turismo.