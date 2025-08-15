Presentaron el Plan de Desagües Pluviales: ¿Se terminará la inundación en calle Salta?

Ayer jueves, el intendente Ramón Rioseco anunció oficialmente el Plan de Desagües Pluviales que beneficiará a los barrios de la zona Centro y Norte de la ciudad. La obra, que se ejecutará mediante Licitación Pública Nacional, permitirá encauzar el agua de lluvia hacia el Cañadón Zapala a través del canal trapezoidal revestido construido previamente.

Acompañado por el secretario de Obras Públicas, Ing. Henry Torrico, el jefe comunal destacó que la inversión se realizará con recursos 100% municipales.

“Vamos a financiar esta obra con el superávit fiscal que hemos logrado. El objetivo principal es dar una solución definitiva a la problemática de calle Salta. Les pedimos paciencia a los vecinos, pero son obras fundamentales para nuestra ciudad. Los recursos están garantizados”, afirmó Rioseco.

El Ing. Torrico explicó que el proyecto contempla un trazado que se extenderá desde la intersección de Di Paolo y Río Negro hasta calle Matorras, incorporando obras anexas para el desagüe de afluentes en el sector.

Los trabajos comenzarán una vez finalizado el proceso licitatorio y tendrán un plazo estimado de ejecución de 330 días.