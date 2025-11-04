Presentaron el libro “Narrativas Vigentes Cutral Co – Plaza Huincul: Una Comunidad” en el Concejo Deliberante

Este lunes se realizó, en el Honorable Concejo Deliberante de Cutral Co, la presentación del libro “Narrativas Vigentes Cutral Co – Plaza Huincul: Una Comunidad”, una obra escrita por las profesoras Marisa Mónica Reyes y Elsa Beatriz Moreno que propone reflexionar sobre la identidad compartida entre ambas ciudades a través de la palabra, el compromiso y la sensibilidad.

El texto recopila historias y testimonios que dan cuenta de los procesos sociales, culturales y económicos que marcaron la vida de los habitantes de la comarca petrolera, constituyendo un valioso aporte a la memoria colectiva de la región.

Del acto participaron el intendente Ramón Rioseco, el presidente del Concejo Deliberante Jesús San Martín, la concejal Jesica Rioseco, la autora Beatriz Moreno, y la secretaria de Extensión y Cultura de la UTN, Ailén Vázquez.

Durante su discurso, el intendente Rioseco destacó el profundo valor histórico y emocional de la obra:

“Cutral Co es sangre, sudor y lágrimas. Hemos pasado por todas las circunstancias: las puebladas, las privatizaciones, accidentes graves en el petróleo. Esa historia nos permite proyectar el futuro junto a los jóvenes. Este pueblo es resiliencia, dureza y lucha, y este libro lo refleja”, expresó.

A su turno, la autora Beatriz Moreno explicó el sentido del título y la esencia del proyecto literario:

“El título surge porque Cutral Co y Plaza Huincul nacieron juntas. La historia solo puede ser narrada por quienes la atravesaron. El libro cuenta las vivencias de las personas que habitaron estas ciudades en tiempos de falta de gas, agua y problemas habitacionales. Son testimonios de acá, de nuestra gente”, señaló.

La presentación culminó con un espacio de intercambio entre los presentes, donde se destacó la importancia de preservar la memoria y poner en valor las voces locales que construyen, día a día, la identidad de la comunidad.