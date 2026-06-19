Presentan en Plaza Huincul libro y documental sobre “La Pueblada”

Este sábado a las 17 horas, en el Centro Cultural Gregorio Álvarez de Plaza Huincul, se realizará la presentación del libro “La Pueblada” y del documental “Cuando el Pueblo decidió su destino”, en el marco de las actividades por los 30 años de los hechos históricos ocurridos en la comarca.

El libro es autoría del profesor Rubén Víctor Troncoso, quien propone un abordaje basado en testimonios de protagonistas de aquella gesta, incluyendo trabajadores, empresarios, vecinos y distintos actores sociales que vivieron el proceso en primera persona durante la privatización de YPF.

El autor destacó que el objetivo de la obra es preservar la memoria colectiva, reivindicar la figura del trabajador y ofrecer un material de consulta para las escuelas, con el fin de que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido en Cutral Co y Plaza Huincul.

Tanto el libro como el documental buscan recuperar distintas miradas sobre un mismo hecho histórico que marcó profundamente a la región, incorporando además referencias a proyectos de desarrollo como el de Chihuidos.

La actividad contará con la participación de vecinos, instituciones educativas y autoridades, y se enmarca en una serie de iniciativas culturales que buscan fortalecer la identidad y la memoria histórica de la comarca.