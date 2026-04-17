Preocupación por reiterados robos en comercios de la ciudad

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en un local comercial ubicado en la intersección de calles Las Lajas y Buenos Aires del barrio Soufal, donde dos personas ingresaron con fines de robo, según denunciaron los propietarios.

De acuerdo a lo informado, no sería un hecho aislado, ya que vecinos y comerciantes aseguran que situaciones similares se habrían repetido en distintos comercios y viviendas de la zona en las últimas semanas.

Además, indicaron que los sospechosos serían conocidos en el ámbito barrial, aunque hasta el momento no habría confirmación oficial sobre sus identidades por parte de las autoridades.

Ante esta situación, comerciantes y vecinos manifestaron su preocupación por la reiteración de estos hechos y reclamaron mayor presencia policial y medidas de seguridad.

Asimismo, solicitaron a la comunidad extremar precauciones y dar aviso inmediato a la Policía ante cualquier situación sospechosa.