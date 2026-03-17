Preocupación por posible riesgo estructural en un local de Club Alianza

Un socio del Club Alianza de Cutral Co manifestó su preocupación por el estado de un inmueble perteneciente a la institución, ubicado sobre calle Carlos H. Rodríguez, que actualmente se encuentra alquilado por una iglesia.

Según indicó, el sector más alto de la fachada presenta una fisura visible en la pared y estaría sostenido con riendas desde la parte trasera, lo que genera dudas sobre la estabilidad de la estructura.

El vecino advirtió que la situación podría implicar un riesgo de derrumbe, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una zona muy transitada por peatones de la comarca. “Es un peligro para los transeúntes”, señaló al compartir imágenes del lugar.

Ante esta situación, crece la preocupación por la seguridad en el área y la necesidad de que se realicen inspecciones técnicas para determinar el estado real del edificio y, en caso de ser necesario, tomar medidas preventivas que eviten posibles incidentes.