8 junio, 2026 16:58
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Preocupación por peleas organizadas entre adolescentes en el Parque de la Convivencia

Una preocupante situación se registró en el Parque de la Convivencia de Plaza Huincul, donde un grupo de adolescentes se habría reunido para protagonizar peleas pactadas a través de redes sociales.

Según relataron vecinos, el lugar, que habitualmente es utilizado por familias y niños, se ha convertido en un punto de encuentro para jóvenes que acuerdan enfrentamientos físicos. En esta oportunidad participaron chicos y chicas de entre 13 y 15 años, mientras otros adolescentes observaban e incluso alentaban las peleas.

La situación fue advertida por vecinos que dieron aviso a la Policía luego de observar cómo varios jóvenes golpeaban a otro menor. Uno de los testigos intentó intervenir, pero aseguró que fue insultado por los involucrados.

Tras el llamado, personal del Grupo Motorizado y del Comando Radioeléctrico acudió al lugar y logró dispersar a los adolescentes, aunque algunos permanecieron en las inmediaciones de la biblioteca local.

Los vecinos manifestaron su preocupación por la reiteración de estos hechos y cuestionaron que ocurran en horario escolar, ya que varios de los jóvenes vestían guardapolvos o ropa de establecimientos educativos de la zona.

El episodio reavivó el debate sobre el rol de las familias, las escuelas y las instituciones ante una problemática que, según los testimonios recogidos, se repite con frecuencia en este sector de la ciudad.

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