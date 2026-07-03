Preocupación por la inseguridad: comerciantes de Cutral Co convocan a una reunión abierta

La creciente cantidad de robos y hechos de inseguridad en comercios del centro de Cutral Co motivó a la Cámara de Comerciantes de Cutral Co y Plaza Huincul a convocar a una reunión abierta para analizar la situación y buscar medidas de prevención.

El presidente de la entidad, Fabio Schwab, señaló que la problemática preocupa a todo el sector y destacó que mantienen un trabajo conjunto con la Policía a través de reuniones y grupos de WhatsApp para compartir alertas e imágenes de personas sospechosas.

“Todo es poco para la inseguridad que estamos viviendo. La clave es trabajar en la prevención”, afirmó Schwab, quien además consideró que hacen falta más efectivos y móviles policiales.

La reunión se realizará el lunes a las 14 horas en la sede de la Cámara de Comerciantes, ubicada en Carlos H. Rodríguez y Roca, y estará abierta a todos los comerciantes de Cutral Co y Plaza Huincul para debatir propuestas que permitan mejorar la seguridad del sector.