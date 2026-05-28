Preocupación por accidente laboral en la obra del ex Hotel Alfa

Un accidente laboral ocurrido en la obra de remodelación del ex Hotel Alfa, ubicado en Alem y Principal Sáenz, generó preocupación entre vecinos y trabajadores de Cutral Co. Un joven de 17 años sufrió una caída mientras realizaba tareas en altura y debió ser trasladado al hospital.

Según relató Miguel, padre del trabajador accidentado, el adolescente cayó desde una escalera que estaba siendo utilizada como reemplazo de un andamio mientras retiraba piedra laja con un rotomartillo. El golpe fue en el pecho y los médicos advirtieron que podría sufrir una fisura en las costillas, con riesgo de complicaciones pulmonares, por lo que deberá continuar bajo control médico.

El hombre denunció además graves irregularidades laborales en la obra. Aseguró que los trabajadores no cuentan con ART, elementos de seguridad ni condiciones adecuadas de trabajo. “Estamos todos en negro, sin casco, sin arnés, sin nada”, expresó. También señaló que trabajan jornadas de hasta 14 horas por salarios diarios de entre 35 y 40 mil pesos.

Miguel indicó que son alrededor de 15 obreros locales contratados por personas provenientes de Neuquén, aunque afirmó desconocer el nombre de la empresa responsable de la obra. El encargado identificado como Gonzalo sostuvo que el accidente “no fue tan grave” y aseguró que la firma se puso a disposición del joven.

El caso abrió interrogantes sobre los controles laborales y de seguridad en obras privadas de la comarca, especialmente tras conocerse que el trabajador accidentado es menor de edad.