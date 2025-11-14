14 noviembre, 2025 11:16
Preocupación en Plaza Huincul por amenazas contra el intendente Larraza

La Municipalidad de Plaza Huincul emitió un fuerte comunicado en el que repudia los hechos ocurridos el jueves 13 de noviembre, cuando el intendente Claudio Larraza y el secretario de Hacienda, Alejandro Cancio —quien también está a cargo de la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Planificación— fueron víctimas de amenazas y agresiones durante una recorrida oficial por la obra del nuevo Parque Integración.

Desde el Ejecutivo municipal calificaron lo sucedido como “hechos de extrema gravedad” y señalaron que este tipo de manifestaciones de violencia “son absolutamente inadmisibles y atentan contra la convivencia democrática, el respeto institucional y el trabajo cotidiano” que se realiza en beneficio de la comunidad.

Las autoridades locales aseguraron que se ponen a disposición de la Justicia para colaborar con el esclarecimiento del episodio y destacaron la importancia de que Plaza Huincul continúe desarrollándose “en un marco de respeto, diálogo y seguridad”.

El gabinete municipal expresó su respaldo al jefe comunal y a los funcionarios involucrados, al tiempo que informó que se trabajará de manera coordinada con autoridades judiciales y provinciales para avanzar en la investigación, garantizar la protección institucional y personal, y preservar el orden y la tranquilidad de los vecinos y vecinas.

