Preocupación en la comarca por reiterados hechos de violencia: una joven fue apuñalada en el Parque de la Convivencia

La preocupación crece en la comarca petrolera tras una seguidilla de episodios violentos registrados en espacios públicos. Anoche, un nuevo hecho de sangre se produjo en el Parque de la Convivencia, donde una joven resultó herida con un arma blanca.

Según relató la madre de la víctima al móvil de la radio, el ataque ocurrió en el nuevo sector de Plaza Huincul. La joven fue trasladada de urgencia y permanece internada en terapia intensiva, mientras se aguarda la evolución de su estado de salud.

El Parque de la Convivencia, inaugurado recientemente, se convirtió en un punto de encuentro muy convocante para adolescentes y jóvenes de la zona. Sin embargo, vecinos expresaron su inquietud por distintos episodios ocurridos en las últimas semanas.

Durante el fin de semana, además, se conoció que en circunstancias que aún no fueron esclarecidas se habrían escuchado disparos de arma de fuego en las inmediaciones del predio, lo que incrementó la alarma entre residentes y comerciantes.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la mecánica del ataque con arma blanca ni sobre posibles personas demoradas. La policía trabaja en la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer lo sucedido.

Mientras tanto, familias de la comarca reclaman mayor presencia policial y medidas preventivas que garanticen la seguridad en uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad.