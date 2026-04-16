Preocupación en el sector petrolero por posible cierre de turno en Cerro Bandera

Una situación de incertidumbre se vive en el sector petrolero de la comarca, donde trabajadores y delegados sindicales se reunieron en la sede del gremio para analizar un posible conflicto laboral que podría derivar en despidos.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones del sindicato ubicadas sobre calle Santa Cruz, donde también funciona la obra social. Allí, una importante cantidad de empleados se convocó ante la preocupación por la decisión de la empresa Oil Stone que opera en la zona de Cerro Bandera, que evaluaría eliminar el turno nocturno.

Según trascendió, esta medida afectaría en una primera instancia a unos 40 trabajadores, en su mayoría vecinos de la región, aunque no se descarta que el impacto pueda ampliarse en una segunda etapa.

La inquietud crece entre los operarios debido a los antecedentes de la firma, que habría atravesado un concurso de acreedores y registrado demoras en el pago de salarios, lo que genera mayor incertidumbre sobre la estabilidad laboral.

Delegados acudieron al sindicato para buscar una intervención que permita frenar la medida y resguardar las fuentes de trabajo. El acceso a la reunión fue restringido y se espera que en las próximas horas haya definiciones sobre el futuro de los empleados.

El conflicto se enmarca en un contexto económico complejo, donde incluso en una región impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta comienzan a evidenciarse dificultades laborales. La posible pérdida de empleos genera fuerte preocupación, no solo por el impacto en los trabajadores, sino también en sus familias y en la comunidad.