Preocupación en el EPET N°1 por hechos de violencia y falta de control

Una tensa reunión se desarrolló en la EPET N°1, donde padres autoconvocados se encontraron con directivos para manifestar su preocupación por distintos hechos de violencia, inseguridad y falta de control dentro y fuera del establecimiento.

Durante el encuentro, familias denunciaron situaciones graves como peleas entre alumnos, amenazas con armas en inmediaciones de la escuela y el ingreso de personas ajenas sin controles. También señalaron el uso problemático de redes sociales y celulares, donde, según relataron, se organizan conflictos y circulan contenidos inapropiados.

Uno de los puntos que encendió la alarma fue la aparición de un mensaje en un baño del colegio que advertía sobre un posible tiroteo, lo que generó temor en toda la comunidad educativa. Desde la institución indicaron que ya se realizó la denuncia correspondiente.

La dirección explicó las limitaciones para controlar a los estudiantes por tratarse de menores, mientras que pidió mayor compromiso de las familias, especialmente en el uso de tecnología.

El clima del encuentro fue tenso y con fuerte intercambio de opiniones. Se espera que tras esta reunión se definan medidas concretas para abordar la problemática y reforzar la seguridad en el establecimiento.