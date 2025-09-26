Preocupación en el Club Hípico Viento Sur por demoras en la habilitación municipal

El presidente Gabriel Almendra y el abogado del club expresaron inquietudes por la falta de respuesta de Comercio y Bromatología del municipio. Temen por la continuidad de los eventos y la tenencia del predio.

El Club Hípico Viento Sur atraviesa un momento de incertidumbre debido a la falta de autorización municipal para llevar adelante sus próximos eventos. Así lo manifestó su presidente, Gabriel Almendra, quien expresó su preocupación por la demora en las habilitaciones correspondientes por parte del área de Comercio y Bromatología del municipio.

“Tenemos actividades programadas desde hace semanas y aún no obtenemos respuestas. Nos preocupa que se vea afectado el normal desarrollo de los eventos”, señaló Almendra en declaraciones a la prensa.

Por su parte, Alejandro Salguero, abogado del club, detalló que desde hace más de un año vienen trabajando para regularizar la situación legal de la institución. “Viento Sur es una asociación civil sin fines de lucro, con personería jurídica vigente. En julio ya tuvimos inconvenientes con la autorización, aunque finalmente se logró concretar el evento. En esta oportunidad, se presentó una nota formal hace más de un mes, y todavía no hubo respuesta”, indicó.

Lo que más inquieta a la dirigencia del club es una versión extraoficial que, según informaron, proviene del propio ámbito municipal. “Nos llegó el comentario de que si no nos unimos a una agrupación llamada ‘El Corcel’, no nos permitirán realizar más eventos, e incluso estaría en riesgo la tenencia del terreno donde funciona el club”, advirtió Salguero.

Desde el Club Hípico Viento Sur hicieron un llamado público a las autoridades para obtener una respuesta formal, destacando que sus actividades promueven el deporte, la cultura y la integración social, sin fines de lucro, y que toda situación irregular están dispuestos a resolverla dentro del marco legal correspondiente.