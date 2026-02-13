13 febrero, 2026 17:10
Facebook Instagram Youtube X-twitter Whatsapp

Preocupación en Barrio Unión por una seguidilla de robos en obras en construcción

Vecinos de Barrio Unión, en la zona nueva sobre calle Argentina, denuncian una seguidilla de robos en terrenos y viviendas en construcción, y aseguran que la situación se volvió insostenible.

Micaela, docente y madre de un bebé, contó que ya sufrió cuatro hechos delictivos en su obra. Según relató a Hola Fuego, los delincuentes se movilizan en camionetas y sustraen materiales como cerámicos, térmicas, disyuntores y hasta hierros de columnas.

Ante esta problemática, los vecinos reclaman al municipio de Cutral Có la instalación de alumbrado público y mayor presencia policial. También piden a la comunidad no comprar materiales de dudosa procedencia para no fomentar el delito.

La falta de iluminación y patrullaje en sectores nuevos de la ciudad es un reclamo recurrente de quienes construyen sus viviendas y temen perder lo invertido.

Compartir:

Podría interesarte...